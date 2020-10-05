Материалы по загрязнению воды на Камчатке передали в центральный аппарат СК

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Материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды на Камчатке передали в центральный аппарат СК РФ. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сообщает ТАСС.

"По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства", – отметила она.

2 октября появилась информация, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты допустили, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.

В свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил чиновникам увольнениями из-за загрязнения воды на Камчатке.

Версию причин загрязнения воды и выброса морских животных на берег назвали в Камчатгидромете. Там заявили, что погибшие животные попали на берег Камчатки из-за шторма, однако их смерть наступила по другой причине.