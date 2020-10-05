Материалы по загрязнению воды на Камчатке передали в центральный аппарат СК

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
Материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды на Камчатке передали в центральный аппарат СК РФ. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сообщает ТАСС.
"По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства", – отметила она.
2 октября появилась информация, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты допустили, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.
В свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил чиновникам увольнениями из-за загрязнения воды на Камчатке.
Версию причин загрязнения воды и выброса морских животных на берег назвали в Камчатгидромете. Там заявили, что погибшие животные попали на берег Камчатки из-за шторма, однако их смерть наступила по другой причине.
Московские специалисты будут выяснять причину массовой гибели морских животных
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: