Назван возможный источник загрязнения воды на Камчатке

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Источником загрязнения акватории Тихого океана может быть Козельский полигон ядохимикатов, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По его словам, сейчас большая группа специалистов занимается установлением отравляющего вещества, которое могло привести к гибели морских организмов.

"Самого вещества нигде мы пока ухватить не можем. Мы можем только предполагать, что могло так отразиться на экологии, по тому, как выглядит бентос, организмы, выбросы и так далее. Это косвенные свидетельства", – приводит РИА Новости слова главы региона.

Он добавил, что установить это вещество пытаются специалисты всех региональных и федеральных структур. Речь идет о специалистах по сейсмике, водным объектам, географии.

"Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, – это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры", – сказал глава региона.

Также Солодов дал поручение организовать проверку двух хозяйствующих субъектов, которые потенциально могли оказать такое воздействие, – Камчатского водоканала и "Камчатскэнерго".

2 октября стало известно, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил чиновникам увольнениями из-за загрязнения воды на Камчатке. Он пояснил, что санкции будут применены в отношении должностных лиц Камчатского края, если будет установлен факт замалчивания или приукрашивания случившегося.

Позднее в Москву с загрязненного побережья Камчатки направили 250 килограммов проб песка, воды и образцов погибших животных. Сообщалось, что специалисты по результатам анализов должны установить загрязняющее вещество.