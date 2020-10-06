Назван возможный источник загрязнения воды на Камчатке

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
Источником загрязнения акватории Тихого океана может быть Козельский полигон ядохимикатов, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
По его словам, сейчас большая группа специалистов занимается установлением отравляющего вещества, которое могло привести к гибели морских организмов.
"Самого вещества нигде мы пока ухватить не можем. Мы можем только предполагать, что могло так отразиться на экологии, по тому, как выглядит бентос, организмы, выбросы и так далее. Это косвенные свидетельства", – приводит РИА Новости слова главы региона.
Он добавил, что установить это вещество пытаются специалисты всех региональных и федеральных структур. Речь идет о специалистах по сейсмике, водным объектам, географии.
"Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, – это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры", – сказал глава региона.
Также Солодов дал поручение организовать проверку двух хозяйствующих субъектов, которые потенциально могли оказать такое воздействие, – Камчатского водоканала и "Камчатскэнерго".
2 октября стало известно, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил чиновникам увольнениями из-за загрязнения воды на Камчатке. Он пояснил, что санкции будут применены в отношении должностных лиц Камчатского края, если будет установлен факт замалчивания или приукрашивания случившегося.
Позднее в Москву с загрязненного побережья Камчатки направили 250 килограммов проб песка, воды и образцов погибших животных. Сообщалось, что специалисты по результатам анализов должны установить загрязняющее вещество.
На Камчатке обследуют полигоны, которые могли загрязнить прибрежные воды
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