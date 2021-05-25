В Туапсе введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в море

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В Туапсе объявлен режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оперативный штаб Краснодарского края.

"На территории Туапсе введен режим "Повышенная готовность" в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что масляное пятно находится в 800 метрах от берега в районе глубоководного выпускного канализационного коллектора.

Ранее прорыв подземного трубопровода произошел на месторождении в Пуровском районе Ямала. Нефтепродукты разлились на площади порядка 2 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, угрозы попадания в водные объекты нет.