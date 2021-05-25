Названа предположительная причина разлива нефти у Туапсе

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Глава Росприродназдора Светлана Радионова полагает, что в сбросе нефтепродуктов в Черное море рядом с Туапсе может быть виноват не местный водоканал, а предприятие, которое незаконно врезалось в сточную трубу. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

"Скорее всего, виноват не МУП, его очистные обследованы, и там нет следов нефтепродуктов. Видимо, кто-то врезался в трубу МУП или по санкционированной врезке сбросил нефтепродукт", – отметила она и добавила, что сейчас ведомство вместе с прокуратурой ищет виновных.

Радионова уточнила, что вывод об ущербе, причиненном Черному морю, будет сделан на основе проб и расчета объема попавших в воду нефтепродуктов. В очистке акватории заняты силы Морспасслужбы АО "Туапсинский морской торговый порт" и АО "Росморпорт".

Ранее в Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за нефтяного пятна, которое обнаружили в 800 метрах от берега в районе глубоководного выпускного канализационного коллектора. Загрязнение удалось локализовать аварийно-спасательными формированиями морского порта. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

