Названа предположительная причина разлива нефти у Туапсе

13:31
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Глава Росприродназдора Светлана Радионова полагает, что в сбросе нефтепродуктов в Черное море рядом с Туапсе может быть виноват не местный водоканал, а предприятие, которое незаконно врезалось в сточную трубу. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.
"Скорее всего, виноват не МУП, его очистные обследованы, и там нет следов нефтепродуктов. Видимо, кто-то врезался в трубу МУП или по санкционированной врезке сбросил нефтепродукт", – отметила она и добавила, что сейчас ведомство вместе с прокуратурой ищет виновных.
Радионова уточнила, что вывод об ущербе, причиненном Черному морю, будет сделан на основе проб и расчета объема попавших в воду нефтепродуктов. В очистке акватории заняты силы Морспасслужбы АО "Туапсинский морской торговый порт" и АО "Росморпорт".
Ранее в Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за нефтяного пятна, которое обнаружили в 800 метрах от берега в районе глубоководного выпускного канализационного коллектора. Загрязнение удалось локализовать аварийно-спасательными формированиями морского порта. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.
Нефтепродукты разлились возле пляжей в Туапсе
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