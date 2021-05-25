Житель Туапсе рассказал, как заметил разлив нефти у берегов города

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Один из жителей Туапсе рассказал, как они с друзьями обнаружили масляное пятно у берегов города. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, разлив нефти они обнаружили вечером в понедельник. Компания отправилась на пляж, где они заметили неприятный едкий запах. Приблизившись к воде, они увидели на воде характерную пленку.

"Еще по дороге к пляжу почувствовали запах очень противный и едкий, подошли, смотрим, а там все в бензине, плавает солярка или непонятно что такое было разлито. Во всю длину пляжа, метров 100 было все залито", – рассказал очевидец.

Он также отметил, что в конце пляжа они заметили еще одно большое темное пятно.

По словам мужчины, уже через несколько часов пляж был оцеплен полицией. Ни местных жителей, ни туристов не подпускали близко к берегам.

Ранее в Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за нефтяного пятна, которое обнаружили в 800 метрах от берега в районе глубоководного выпускного канализационного коллектора.

Загрязнение удалось локализовать аварийно-спасательными формированиями морского порта. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.

