Житель Туапсе рассказал, как заметил разлив нефти у берегов города

14:30
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Один из жителей Туапсе рассказал, как они с друзьями обнаружили масляное пятно у берегов города. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, разлив нефти они обнаружили вечером в понедельник. Компания отправилась на пляж, где они заметили неприятный едкий запах. Приблизившись к воде, они увидели на воде характерную пленку.
"Еще по дороге к пляжу почувствовали запах очень противный и едкий, подошли, смотрим, а там все в бензине, плавает солярка или непонятно что такое было разлито. Во всю длину пляжа, метров 100 было все залито", – рассказал очевидец.
Он также отметил, что в конце пляжа они заметили еще одно большое темное пятно.
По словам мужчины, уже через несколько часов пляж был оцеплен полицией. Ни местных жителей, ни туристов не подпускали близко к берегам.
Ранее в Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за нефтяного пятна, которое обнаружили в 800 метрах от берега в районе глубоководного выпускного канализационного коллектора.
Загрязнение удалось локализовать аварийно-спасательными формированиями морского порта. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.
Нефтепродукты разлились возле пляжей в Туапсе
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