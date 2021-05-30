В Вологодской области спасли семь пассажиров затонувшего катера

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В Вологодской области затонул катер, по предварительным данным, на судне находилось восемь человек – семь спасены, одного ищут спасатели. Об этом сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Все произошло на Кубенском озере. Недалеко от одной из деревень у катера заглох двигатель, после чего он затонул. Сейчас проводятся поисково-спасательные мероприятия и выясняются обстоятельства произошедшего.

Предстоит также выяснить, имелись ли у судоводителя необходимые документы, в том числе удостоверение на право управление катером.

Ранее в Черном море возле берегов Турции затонул российский сухогруз Arvin.