Жертвами крушения судна в ДР Конго стали 60 человек

Фото: AP Photo/Schalk van Zuydam

Не менее 60 человек погибли при крушении судна, которое следовало по реке на западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщает издание "Конго синтез", передает ТАСС.

"Перегруженное судно с 700 пассажирами на борту затонуло в ночь на 15 февраля в районе Май-Ндомбе", – заявил министр гуманитарных операций и национальной солидарности ДРК Стив Мбикайи Мабулуки.

По словам эксперта, еще 300 пассажиров судна были спасены. Все остальные – порядка 200 человек – признаны пропавшими без вести.

Согласно уточненным данным, судно до крушения следовало из столицы страны Киншасы в провинцию Экваториальная. Власти ДРК уже объявили, что виновники катастрофы будут привлечены к ответственности.

В январе нынешнего года в Черном море затонул российский сухогруз. Трагедия произошла у берегов Турции, несколько человек погибли. Среди спасенных – два гражданина РФ.

