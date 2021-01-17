В посольстве рассказали о состоянии пострадавшего россиянина при крушении судна

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Состояние россиянина, которого спасли благодаря поисковым работам, в настоящий момент стабильное. Сухогруз потерпел крушение около берегов Турции в Черном море, заявили РИА Новости представители дипмиссии.

По информации пресс-атташе посольства России в Турции Ирины Касимовой, пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

"По официальным данным турецких властей, из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Арвин" 10 человек – граждане Украины, 2 – граждане России", – сказала Касимова. Среди шести спасенных человек, как уточняется, россиянин Николай Кринов. Он является старшим техником судна.

Россиянин сейчас в госпитале города Барты, жизни спасенного ничего не угрожает. Данных о том, в каком состоянии второй российский член экипажа, еще нет, добавили в дипломатической миссии.

Поисковая операция в районе крушения сухогруза временно остановлена из-за неблагоприятной погоды.

Ранее говорилось, что двое россиян было на борту сухогруза, потерпевшего крушение у берегов Турции.