В посольстве рассказали о состоянии пострадавшего россиянина при крушении судна

17 января, 22:41
Фото: twitter.com/Haberturk/
Состояние россиянина, которого спасли благодаря поисковым работам, в настоящий момент стабильное. Сухогруз потерпел крушение около берегов Турции в Черном море, заявили РИА Новости представители дипмиссии.
По информации пресс-атташе посольства России в Турции Ирины Касимовой, пострадавший доставлен в медицинское учреждение.
"По официальным данным турецких властей, из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Арвин" 10 человек – граждане Украины, 2 – граждане России", – сказала Касимова. Среди шести спасенных человек, как уточняется, россиянин Николай Кринов. Он является старшим техником судна.
Россиянин сейчас в госпитале города Барты, жизни спасенного ничего не угрожает. Данных о том, в каком состоянии второй российский член экипажа, еще нет, добавили в дипломатической миссии.
Поисковая операция в районе крушения сухогруза временно остановлена из-за неблагоприятной погоды.
Ранее говорилось, что двое россиян было на борту сухогруза, потерпевшего крушение у берегов Турции.
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