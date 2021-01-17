Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции

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Возле берегов Турции в Черном море затонул российский сухогруз. Это произошло около провинции Бартын в районе Инкуму, сообщает ТАСС.

Губернатор провинции Синана Гюнера заявил, что турецкая сторона организует операцию по спасению 15 членов экипажа судна.

"Мы проведем операцию по спасению 15 членов экипажа, которые находятся на спасательных шлюпках. На данный момент информации о погибших у нас нет. Работа спасателей осложняется плохими погодными условиями", – сказал Гюнера.

Ранее траулер "Онега" затонул в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря. На его борту находились 19 человек, спасти удалось только двоих. Сообщалось, что семьям погибших моряков выделят по 1 миллиону рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

