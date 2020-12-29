Семьям погибших моряков с судна "Онега" выделят по 1 млн рублей

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Семьям погибших моряков с судна "Онега" выделят по 1 миллиону рублей, сообщает RT со ссылкой на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

"Кроме того, мы дополнительно отработаем адресную помощь для близких погибших", – сказал глава региона в обращении к жителям.

Также сообщается, что 29 декабря в Мурманской области объявлено днем траура.

Траулер "Онега" затонул в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря. На его борту находились 19 человек, спасти удалось только двоих. Поисковая операция продолжается.

В МЧС заявили, что предполагаемой причиной затопления траулера мог стать крен при вытягивании рыболовного трала, после чего морское судно зачерпнуло воды.

