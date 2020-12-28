Знакомые капитана затонувшего рыболовецкого судна в Баренцевом море рассказали о нем

16:58
Фото: ТАСС/МЧС России
Знакомые капитана затонувшего рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море рассказали о нем Москве 24.
Список с именами моряков был опубликован РЕН ТВ. Согласно ему, капитаном траулера был 47-летний Александр Баранов.
Знакомая капитана Юлия в разговоре с Москвой 24 сообщила, что этим судном он управлял не так давно.
Другой знакомый Баранова Владимир рассказал Москве 24, что знает его больше 20 лет и не раз с ним ходил в море.
"Капитан был хорош и как человек, и как специалист. По поводу того, как все случилось, не могу давать комментарии, я там не был. Это море, всякое может случиться, всегда есть риски", – подчеркнул он.
Еще один знакомый Баранова Константин в беседе с Москвой 24 добавил, что обледенение как причина трагедии в данной ситуации маловероятна, так как обычно такие проблемы стараются минимизировать как можно скорее. Однако, по его словам, точно все могут рассказать только очевидцы тех событий.
"С Александром года два не общался. Очень позитивный, отзывчивый на проблемы других, и это не просто слова. В профессии не случаен, практически все время после окончания мореходного училища был занят в рыбопромысловой отрасли", – вспоминает Константин.
Крушение судна произошло утром 28 декабря вблизи Новой Земли Архангельской области. В настоящее время из 19 членов экипажа, которые находились на борту, спасатели обнаружили двоих. Поиски оставшихся 17 человек продолжаются.
Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин назвал возможные причины крушения "Онеги". Он пояснил, что изначально рассматривалась версия обледенения судна, однако сейчас специалисты склоняются к тому, что, вероятно, траулер опрокинулся в результате вытягивания снасти с рыбой.
В Росрыболовстве заявили о сочетании двух факторов, которые могли поспособствовать ЧП. Речь идет не только о неблагоприятных погодных условиях, но также и о пренебрежении техникой безопасности.
После трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена". Мурманская транспортная прокуратура также инициировала собственное расследование.
Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших моряков с "Онеги", а также передал слова поддержки пострадавшим в результате ЧП. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отдал вице-премьеру Виктории Абрамченко поручение взять ситуацию под личный контроль.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: