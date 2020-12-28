Знакомые капитана затонувшего рыболовецкого судна в Баренцевом море рассказали о нем

Фото: ТАСС/МЧС России

Знакомые капитана затонувшего рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море рассказали о нем Москве 24.

Список с именами моряков был опубликован РЕН ТВ. Согласно ему, капитаном траулера был 47-летний Александр Баранов.

Знакомая капитана Юлия в разговоре с Москвой 24 сообщила, что этим судном он управлял не так давно.





Юлия знакомая капитана Александра Баранова Человек он был прекрасный: с чувством юмора, эрудированный, доброжелательный. Про судно ничего не рассказывал, так как всего второй рейс на нем. Капитан с опытом и знаниями.

Другой знакомый Баранова Владимир рассказал Москве 24, что знает его больше 20 лет и не раз с ним ходил в море.

"Капитан был хорош и как человек, и как специалист. По поводу того, как все случилось, не могу давать комментарии, я там не был. Это море, всякое может случиться, всегда есть риски", – подчеркнул он.





Владимир знакомый капитана Александра Баранова Он меня звал в рейс, я не смог приехать из-за пандемии. Меня бог отвел. Сам подробностей не знаю, жду новостей от моряков.

Еще один знакомый Баранова Константин в беседе с Москвой 24 добавил, что обледенение как причина трагедии в данной ситуации маловероятна, так как обычно такие проблемы стараются минимизировать как можно скорее. Однако, по его словам, точно все могут рассказать только очевидцы тех событий.

"С Александром года два не общался. Очень позитивный, отзывчивый на проблемы других, и это не просто слова. В профессии не случаен, практически все время после окончания мореходного училища был занят в рыбопромысловой отрасли", – вспоминает Константин.





Константин знакомый капитана Александра Баранова Насчет техсостояния судна много сказать не могу. Знаю, что судно очень старое, 1979 года, было переоборудовано. В этом варианте технические проблемы очень вероятны, в первую очередь с устойчивостью и прочностью корпуса.

Крушение судна произошло утром 28 декабря вблизи Новой Земли Архангельской области. В настоящее время из 19 членов экипажа, которые находились на борту, спасатели обнаружили двоих. Поиски оставшихся 17 человек продолжаются.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин назвал возможные причины крушения "Онеги". Он пояснил, что изначально рассматривалась версия обледенения судна, однако сейчас специалисты склоняются к тому, что, вероятно, траулер опрокинулся в результате вытягивания снасти с рыбой.

В Росрыболовстве заявили о сочетании двух факторов, которые могли поспособствовать ЧП. Речь идет не только о неблагоприятных погодных условиях, но также и о пренебрежении техникой безопасности.

После трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена". Мурманская транспортная прокуратура также инициировала собственное расследование.

Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших моряков с "Онеги", а также передал слова поддержки пострадавшим в результате ЧП. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отдал вице-премьеру Виктории Абрамченко поручение взять ситуацию под личный контроль.

