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В Мурманской области затонуло рыболовецкое судно. По данным МЧС, удалось спасти двух человек, судьба еще 17 неизвестна.

Инцидент произошел в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли, передает РИА Новости. Уточняется, что затонуло судно "Онега" с портом приписки в Мурманске.

"Затонувшее судно вело рыболовный промысел, причина затопления – обледенение", – добавили в МЧС.

В настоящее время подробности происшествия выясняются.

В сентябре 2020 года недалеко от Японии затонуло судно с 42 моряками и тысячами коров. Несколько членов экипажа выжили.

