Бронемашина затонула при преодолении Керченского пролива

Фото: телеграм-канал "Mash"

В Керченском проливе затонул бронетранспортер БРДМ-2, сообщает РИА Новости. Экипаж эвакуировали. Никто не пострадал.

Отмечается, что бронетранспортер затонул из-за погодных условий. После прохождения отрезка примерно в пять километров автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне из трех бронетранспортеров, вышел на отрезок с сильным течением.

Плюс к этому дул сильный ветер. Из-за этого вода начала поступать в БРДМ-2. Штатные системы работали и выкачивали воду, однако она прибывала очень быстро.

Организатором акции выступило "Керченский десант "Дорога мужества" военно-техническое общество. В рамках нее три бронемашины должны были преодолеть Керченский пролив.

Ранее в Авачинской бухте перевернулся катер с людьми, стало известно в ночь на воскресенье. По данным МЧС, судно должно было доставить груз к другому кораблю. После происшествия пропали четыре человека, на их поиски были отправлены спасатели.