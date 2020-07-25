Бронемашина затонула при преодолении Керченского пролива

13:13
Фото: телеграм-канал "Mash"
В Керченском проливе затонул бронетранспортер БРДМ-2, сообщает РИА Новости. Экипаж эвакуировали. Никто не пострадал.
Отмечается, что бронетранспортер затонул из-за погодных условий. После прохождения отрезка примерно в пять километров автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне из трех бронетранспортеров, вышел на отрезок с сильным течением.
Плюс к этому дул сильный ветер. Из-за этого вода начала поступать в БРДМ-2. Штатные системы работали и выкачивали воду, однако она прибывала очень быстро.
Организатором акции выступило "Керченский десант "Дорога мужества" военно-техническое общество. В рамках нее три бронемашины должны были преодолеть Керченский пролив.
Ранее в Авачинской бухте перевернулся катер с людьми, стало известно в ночь на воскресенье. По данным МЧС, судно должно было доставить груз к другому кораблю. После происшествия пропали четыре человека, на их поиски были отправлены спасатели.
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