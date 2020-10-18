На поиски трех пропавших человек в Баренцевом море направили водолазов

16:43
Фото: МЧС России
В Баренцевом море перевернулось судно, на борту которого находились десять человек. Среди них были пассажиры и члены экипажа. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СК.
Отмечается, что семь человек удалось спасти. На поиски еще троих отправили водолазов.
"В настоящий момент на месте организована наземная группировка для обследования береговой линии. Для поисково-спасательных работ под водой на Рыбачий направлена водолазная группа ПСП МАКАСЦ города Мурманска", – рассказали в МЧС по региону.
Инцидент произошел 17 октября вечером в Мурманской области. Маломерное судно под названием "Юбилейный" в районе губы Вайда столкнулось со скалистым грунтом береговой линии, в результате чего перевернулось и затонуло.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.
Ранее недалеко от Японии затонуло грузовое судно с 42 моряками и тысячами коров. Судно попало в шторм и заглохло, затем от мощной волны оно перевернулось и затонуло. Борт перевозил 5 800 коров из Новой Зеландии в Китай.
Как рассказал один из выживших членов экипажа, там также находились 42 моряка, 38 из которых филиппинцы, два австралийца и два новозеландца.
В Красногорске из Москвы-реки поднимают затонувшее судно
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