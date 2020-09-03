Недалеко от Японии затонуло судно с 42 моряками и тысячами коров

Фото: AP Photo/The 10th Regional Japan Coast Guard Headquarters via AP

Недалеко от Японии затонуло грузовое судно с 42 моряками и тысячами коров, сообщает Associated Press.

Уточняется, что судно попало в шторм и заглохло, затем от мощной волны оно перевернулось и затонуло. Борт перевозил 5 800 коров из Новой Зеландии в Китай.

Как рассказал один из выживших членов экипажа, там также находились 42 моряка, 38 из которых филиппинцы, два австралийца и два новозеландца.

В феврале российский рыболовный траулер затонул возле берегов Эстонии. Судно подало сигнал бедствия в 23:40, когда находилось в 15 милях от полуострова Юминда. Экипаж сообщил о затоплении двух отсеков и неполадках в рулевом управлении.

Семерых рыбаков поднял на борт танкер, который шел под флагом Либерии. Пострадавших доставили вертолетом в больницу в Хельсинки.