Российский траулер затонул у берегов Эстонии

Фото: ТАСС/Сергей Степанов

Российский рыболовный траулер затонул возле берегов Эстонии. Пострадали двое россиян – члены экипажа, сообщают "Дни.ру".

Судно подало сигнал бедствия в 23:40, когда находилось в 15 милях от полуострова Юминда. Экипаж сообщил о затоплении двух отсеков и неполадках в рулевом управлении.

Семерых рыбаков поднял на борт танкер, который шел под флагом Либерии. Пострадавших доставили вертолетом в больницу в Хельсинки.

27 января сообщалось об утере радиолокационного контакта с рыболовецким судном "Энигма Астралис", терпящим бедствие в Охотском море. Людей на траулере не было.