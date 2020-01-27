С судном "Энигма Астралис" в Охотском море утерян контакт

Фото: instagram.com/moryakidv

С рыболовецким судном "Энигма Астралис", терпящим бедствие в Охотском море, утерян радиолокационный контакт, сообщает ТАСС. Людей на траулере не было.

Об утере контакта с аварийным судном накануне в 15:00 сообщил капитан ледокольного спасательного судна "Сибирский". На тот момент "Энигма Астралис" находилась в 130 милях к юго-востоку от порта Магадана.

В итоге было принято решение начать поисково-спасательную операцию. К ней привлекли 11 судов.

Летом прошлого года пожар произошел на рыболовецком судне в акватории Черного моря. Причиной ЧП стало возгорание двигателя. С горящего судна спасли шесть рыбаков, сам корабль затонул.