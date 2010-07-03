Эксперт рассказал, как задержанные в КНДР моряки могут получить еду

12:57
12:57
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Фото: Shipspotting.com
На задержанном в КНДР судне "Сянхайлинь-8" с российскими моряками на борту заканчиваются продукты питания, вода и топливо. Капитан дальнего плавания Алексей Малафеев рассказал ИА "НСН", как экипажу пополнить запасы провизии.
Эксперт напомнил, что в случае бессрочного задержания судна КНДР не несет никаких обязательств по обеспечению моряков. Капитану корабля остается лишь подать сигнал бедствия.
"Они должны дать сигнал SOS о том, что они бедствуют. Это же российское судно – значит, это территория Российской Федерации", – пояснил собеседник агентства. Малафеев отметил, что существуют международные морские организации, которые могут помочь бедствующему экипажу водой и продуктами. "Но государство, которое задержало, не несет ответственности за снабжение", – подчеркнул капитан дальнего плавания. По его словам, участие северокорейских властей в судьбе задержанных моряков возможно только под давлением со стороны России. Он не исключил, что российское консульство может организовать поставку на судно питьевой воды.
Как рассказал Малафеев, в каждом порту есть специальные службы и склады для снабжения иностранных судов. Провизию оттуда выдают по заявке или даже бесплатно в случае болезни. Команда также может пойти на крайние меры, объявив голодовку, добавил эксперт.
В ночь на 17 июля северокорейские пограничники задержали рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8", принадлежащее "Северо-Восточной рыболовной компании". Сейнер направлялся из южнокорейского порта Сокчо в район промысла в Японском море и был перехвачен в 55 морских милях от территории КНДР. Двое членов экипажа являются гражданами Республики Корея, остальные – россияне. Моряков продолжают держать на судне, а капитана, его помощника и двух южнокорейских специалистов отправили под арест в отель.
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