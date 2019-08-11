Рыболовецкое судно загорелось и затонуло в районе Джубги

Пожар произошел на рыболовецком судне в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По предварительной информации, причиной ЧП стало возгорание двигателя.
Как уточнили в МЧС, сигнал о пожаре поступил спасателям от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района. По его словам, на расстоянии 1,5 километра от береговой линии поселка Джубга загорелось рыболовецкое судно.
"К месту направлены пожарно-спасательные подразделения", − добавили ТАСС в пресс-службе ведомства.
По данным регионального главка МЧС, с горящего судна спасли шесть рыбаков, сам корабль затонул. "На борту находилось шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами. Погибших и пострадавших нет", − цитирует сообщение ведомства РИА Новости. Обстоятельства инцидента выясняются.
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