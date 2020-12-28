В МЧС назвали вероятную причину крушения судна в Баренцевом море

14:19
Фото: ТАСС/МЧС России
Предполагаемой причиной затопления траулера "Онега" мог стать крен при вытягивании рыболовного трала, после чего морское судно зачерпнуло воды. Об этом заявил первый замначальника ГУ МЧС Архангельской области Александр Бахтин, сообщает РИА Новости.
"Изначально была версия обледенения судна, но, пообщавшись с нашими специалистами, все-таки более вероятно – это опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала", – рассказал Бахтин.
По его словам, такая версия сейчас рассматривается как наиболее вероятная. Однако причины происшествия предстоит установить специалистам, добавил первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону.
В МЧС России заявили, что утром 28 декабря судно "Онега" затонуло в Баренцевом море. На борту были 19 человек, удалось спасти двоих. Судно "Онега" для ловли рыбы построили в Норвегии в 1979 году.
Экипаж судна "Онега", по предварительным данным, не успел спустить на воду шлюпки.
"Экипаж даже не успел применить средства спасения, спустить шлюпки на воду", – приводит ТАСС комментарий источника в экстренных службах. Стало известно, что незадолго до происшествия моряки выбирали из моря снасти с рыбой. Моряки, которым удалось спастись, были в гидрокостюмах.
После ЧП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта".
По предварительным данным, 17 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна погибли
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