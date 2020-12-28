Один из членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна найден мертвым

11:19
Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Один из членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", которое затонуло в Баренцевом море, обнаружен мертвым. Об этом заявил капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов, передает ТАСС.
"По информации Мурманского морского спасательного координационного центра, поиском и спасением сейчас занимается судно "Войково". ССудном "Войково" подняты на борт три члена экипажа", – сказал Безукладов.
Капитан добавил, что, со слов второго помощника капитана, траулер потерял устойчивость и перевернулся при выборке яруса, на борту в это время находились 19 членов экипажа.
Рыболовецкое судно затонуло в Мурманской области в понедельник утром. По данным МЧС, удалось спасти двух человек.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".
Инцидент произошел в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли. Затонувшее судно вело рыболовный промысел.
17 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна погибли
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: