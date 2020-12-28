Один из членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна найден мертвым

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Один из членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", которое затонуло в Баренцевом море, обнаружен мертвым. Об этом заявил капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов, передает ТАСС.

"По информации Мурманского морского спасательного координационного центра, поиском и спасением сейчас занимается судно "Войково". ССудном "Войково" подняты на борт три члена экипажа", – сказал Безукладов.

Капитан добавил, что, со слов второго помощника капитана, траулер потерял устойчивость и перевернулся при выборке яруса, на борту в это время находились 19 членов экипажа.

Рыболовецкое судно затонуло в Мурманской области в понедельник утром. По данным МЧС, удалось спасти двух человек.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Инцидент произошел в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли. Затонувшее судно вело рыболовный промысел.