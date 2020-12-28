Уголовное дело возбудили после затопления судна в Баренцевом море

09:38
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи возбудили уголовное дело по факту затопления в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега". Об этом сообщили в пресс-службе Архангельского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.
Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".
Рыболовецкое судно затонуло в Мурманской области в понедельник утром. По данным МЧС, удалось спасти двух человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, 17 членов экипажа, по предварительным данным, погибли.
Инцидент произошел в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли. Затонувшее судно вело рыболовный промысел. По предварительным данным, причиной произошедшего стало обледенение.
17 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна погибли
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