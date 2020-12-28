Мишустин выразил соболезнования родным погибших при крушении судна в Баренцевом море

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и семьям погибших в результате крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня в Баренцевом море произошла трагедия. Во время шторма затонуло рыболовецкое судно "Онега". Погибли люди. Хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков", – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина отметил, что поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять ситуацию под контроль и оказать необходимую помощь как поисковым службам, так и родственникам пропавших моряков.

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло утром понедельника, 28 декабря. На борту было 19 человек, из них двоих удалось спасти. Продолжается поиск еще 17 членов экипажа.

Позднее капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов заявил, что судно "Войково", которое занимается поиском и спасением, подняло на борт двух выживших и одного умершего членов экипажа. Впоследствии информация о погибшем не подтвердилась.

По предварительной версии, причиной происшествия стало обледенение. На данный момент по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

