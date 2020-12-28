13:01
Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Информация о найденном погибшем с затонувшего судна "Онега" не подтвердилась, сообщили представители МЧС России.
"Нет, эта информация [об одном погибшем] пока не подтверждена, была она ошибочной. О погибших говорить пока рано, людей ищут, в любом случае будем надеяться на лучший исход", – заявил ТАСС первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин.
По словам специалиста, продолжается розыск 17 человек.
О том, что было найдено тело погибшего моряка, ранее заявил капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов. По его словам, судно "Войково", которое занимается поиском и спасением, подняло на борт двух выживших и одного умершего членов экипажа.
Рыболовецкое судно "Онега" затонуло утром 28 декабря. Сообщалось, что причиной происшествия стало обледенение.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Его будут рассматривать по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".
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