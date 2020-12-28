Путин передал соболезнования семьям погибших в трагедии с судном "Онега"

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин передал соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим в трагедии с судном "Онега".

"С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Рыболовецкое судно затонуло в Баренцевом море утром понедельника, 28 декабря. Вероятной причиной трагедии изначально называли обледенение, однако позже МЧС объяснило происшествие опрокидыванием судна в результате вытягивания рыболовного трала.

В момент трагедии на судне было 19 человек. Двоих из них спасли, продолжаются поиски остальных. Информация об обнаружении тела одного погибшего не подтвердилась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Его будут рассматривать по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

