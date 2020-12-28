Путин передал соболезнования семьям погибших в трагедии с судном "Онега"

16:00
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин передал соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим в трагедии с судном "Онега".
"С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Рыболовецкое судно затонуло в Баренцевом море утром понедельника, 28 декабря. Вероятной причиной трагедии изначально называли обледенение, однако позже МЧС объяснило происшествие опрокидыванием судна в результате вытягивания рыболовного трала.
В момент трагедии на судне было 19 человек. Двоих из них спасли, продолжаются поиски остальных. Информация об обнаружении тела одного погибшего не подтвердилась.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Его будут рассматривать по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".
В Баренцевом море затонуло судно с 19 рыбаками на борту
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: