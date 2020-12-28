Эксперт оценил шансы моряков выжить в крушении рыболовного судна в Баренцевом море

В Баренцевом море затонуло российское рыболовецкое судно "Онега". На его борту находились 19 человек. Место крушения обследуют спасатели. Рассказываем о предварительной версии происшествия, а также разбираемся, насколько велики шансы на спасение всех членов экипажа.



Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Пропали без вести

Сообщение о затоплении судна "Онега" № МК 0331 поступило утром 28 декабря. ЧП произошло вблизи Новой Земли Архангельской области. Из 19 человек, которые находились на борту, спасти пока удалось двоих. По предварительным данным, это матрос и штурман.

Капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов рассказал, что спасатели обнаружили еще одного члена экипажа, он погиб. Однако позднее первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин опроверг это сообщение.

"Эта информация пока не подтверждена, была она ошибочной. О погибших говорить пока рано, людей ищут, в любом случае будем надеяться на лучший исход. Двое тех, что спасли из 19 человек, 17 человек мы еще ищем", – подчеркнул он.

Бахтин также рассказал о возможных причинах трагедии. По его словам, изначально разрабатывалась версия обледенения траулера, однако, по мнению специалистов, вероятнее опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала.





Александр Бахтин первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Эта версия на данный момент наиболее вероятная, но опять же все причины и условия нужно будет оценивать специалистам.

В свою очередь, в Росрыболовстве добавили, что спровоцировать ЧП могло сочетание факторов: пренебрежение техникой безопасности и неблагоприятные погодные условия.

В районе происшествия бушует шторм, что осложняет работу спасателей. По данным МЧС, высота волн достигает 4 метров, а температура воздуха – около -20 градусов. Поисково-спасательные мероприятия ведутся не только на воде, но и с воздуха. В частности, на место затопления был направлен самолет Ил-38.

Источник в экстренных службах в разговоре с ТАСС заявил, что метеорологи якобы предупреждали экипаж об угрозе обледенения. Кроме того, предположительно, моряки просто не успели спустить шлюпки на воду, поскольку судно затонуло мгновенно.

"Как рассказали спасенные с "Онеги" рыбаки, перед гибелью судна моряки выбирали из моря снасти с рыбой. Из-за обледенения борта, с которого выводилась снасть, и нагрузки от нее судно потеряло остойчивость, накренилось, его захлестнула волна, и оно пошло ко дну. Экипаж даже не успел применить средства спасения", – пояснил собеседник агентства. Он также добавил, что два члены экипажа, которых удалось найти живыми, были в гидрокостюмах.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена". Свое расследование инициировала и Мурманская транспортная прокуратура.



В Баренцевом море затонуло судно с 19 рыбаками на борту

Известно, что владелец затонувшего траулера – рыболовецкий колхоз имени Калинина в Архангельской области. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), в которую входит судовладелец "Онеги", заявила, что судно было исправно.





из сообщения ВАРПЭ Работы по техническому обслуживанию проводились вовремя и в полном объеме. Все необходимые процедуры и согласования перед выходом на промысел были соблюдены.

Затонувший траулер построен в Норвегии в 1979 году. "Онега" ходила под флагом России. По данным Marine Traffic, из норвежского порта Киркинес судно вышло 14 декабря, в Мурманск в последний раз заходило 11 декабря.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и семьям погибших моряков. В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять под контроль ситуацию, а также оказать необходимую помощь поисковым службам и родственникам.



Фото: МЧС России/ТАСС

Есть ли шансы выжить?

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что при обледенении судна увеличивается его критическая масса. По его словам, для корабля с нагруженными рыбой трюмами это очень опасная ситуация.

"Тем более если учесть ту сложную обстановку, какая сейчас в Баренцевом море. В штормовую погоду это чревато и опрокидыванием, и другими последствиями", – рассказал Дандыкин.





Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса К сожалению, происходит не первая катастрофа, когда с информацией метеорологов, которые предупреждают об опасности, не считаются.

Одним из факторов крушения может быть и возраст "Онеги", считает собеседник Москвы 24. Срок службы более чем 40 лет Дандыкин назвал "достаточно приличным", за такой промежуток времени происходит старение металла, что снижает его надежность.

По словам эксперта, гидрокостюмы, в которые могут быть одеты пропавшие члены экипажа, в среднем рассчитаны на нахождение человека в холодной воде в течение 2-3 часов.

Шансы найти выживших в условиях сверхнизких температур минимальны, признает эксперт в теме выживания и безопасности Эдуард Халилов. В беседе с Москвой 24 он отметил, что у человека при переохлаждении парализует не только тело, но и психику. И даже в гидрокостюме "остыть" можно очень быстро.

"Даже если гидрокостюм из неопрена, достаточно толстый, все равно, находясь в воде в течение продолжительного времени, человек начинает терять тепло. И в конце концов он просто замерзает и умирает", – рассказал Халилов.





Эдуард Халилов эксперт по выживанию Здесь счет времени идет даже не на часы. В данной ситуации все скоротечно, и Баренцево море само по себе неспокойно. Конечно, до последнего нужно верить в чудо и стараться спасать всех кого можно. Но в таких условиях повезло тому, кого спасли сразу же. У остальных шансы невелики.

По словам Халилова, вопрос выживания в данной ситуации зависит и от индивидуальных особенностей человека. К примеру, шансы выжить выше у людей с большой жировой прослойкой. Этот фактор способен замедлить отдачу тепла. Эксперт добавил, что даже в случае спасения здоровью потерпевшего может быть нанесен серьезный урон. В частности, обморожение конечностей, вплоть до ампутации, проблемы с почками и спиной. Реабилитация после подобной катастрофы может занять очень много времени.

Несмотря на призрачные шансы выжить, история знает немало случаев чудесного спасения, так что в данной ситуации остается лишь надеяться на лучшее, резюмировал Халилов.

