Названо вероятное местонахождение пропавших моряков с судна "Онега"

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Пропавшие моряки с потерпевшего крушение рыболовного траулера "Онега" в Баренцевом море могут находиться внутри судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Затонувшее судно находится на глубине 130 метров. Вероятнее всего, большинство из 17 человек находятся в затонувшем судне", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на место крушения будет отправлен глубоководный подводный аппарат, который способен находиться на глубине до 350 метров. По его словам, он должен прибыть к месту происшествия утром 31 декабря.

Рыболовецкое судно затонуло в Баренцевом море в понедельник, 28 декабря. Позднее в МЧС заявили, что предполагаемой причиной затопления траулера мог стать крен при вытягивании рыболовного трала, после чего морское судно зачерпнуло воды.

В момент трагедии на судне было 19 человек. Двоих из них спасли, продолжаются поиски остальных. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Семьям погибших моряков выделят по 1 миллиону рублей. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что дополнительно также будет отработана адресная помощь близким моряков. 29 декабря в Мурманской области объявлено днем траура.

