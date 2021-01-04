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Происшествия

08:16

Поисково-спасательная операция в районе крушения траулера "Онега" завершена

происшествия

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Поисково-спасательная операция в районе крушения траулера "Онега" в Баренцевом море завершена. Тела моряков искали спасательные суда "Микула" и "Капелан". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"Работы по поисково-спасательной операции закрыты... 2 января Росрыболовство тоже закрыли поисковую операцию, отпустили оба траулера", – сообщили в Росморречфлоте.

Рыболовецкое судно затонуло в Баренцевом море в понедельник, 28 декабря. Позднее в МЧС заявили, что предполагаемой причиной затопления траулера мог стать крен при вытягивании рыболовного трала, после чего морское судно зачерпнуло воды.

В момент трагедии на судне было 19 человек, двоих из них спасли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Семьям погибших моряков выделят по 1 миллиону рублей. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что дополнительно также будет отработана адресная помощь близким моряков.

Все пропавшие моряки "Онеги" могут находиться внутри затонувшего судна

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