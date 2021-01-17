Число погибших во время крушения сухогруза у берегов Турции возросло до четырех

Фото: Министерство внутренних дел Турции/ТАСС

Число членов экипажа, которые погибли в результате крушении сухогруза в Черном море, возросло до четырех. Информацию подтвердил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер, сообщает телеканал NTV.

"Экипаж судна состоит из 13 человек. На данный момент спасены шесть человек, обнаружены тела четырех членов экипажа", — говорится в заявлении Гюнера. Обстоятельства крушения морского судна сейчас выясняются.

В воскресенье, 17 января, судно затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Данный сухогруз шел под флагом Палау. Сейчас осуществляется операция по спасению членов экипажа, находившихся на борту. Спасение людей осложнено в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее в посольстве России сказали, что выясняют причины произошедшего.