Два члена экипажа затонувшего российского судна в Турции погибли

Фото: twitter.com/fedsovetov

В результате крушения российского сухогруза Arvin в Черном море возле берегов Турции погибли два члена экипажа. Об этом заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер, передает РИА Новости.

Он добавил, что еще 5 членов экипажа удалось спасти. Поисково-спасательная операция на месте продолжается. Правда, по словам Гюнера, ее осложняют погодные условия.

"На борту затонувшего сухогруза находились 13 человек – все граждане России. К настоящему моменту спасены пять человек, обнаружены тела двух погибших", – сказал губернатор.

Российское судно затонуло в районе Инкуму в Турции. Тогда турецкой стороной было объявлено о проведении спасательной-операции.

В посольстве РФ заявили, что выясняют причины произошедшего.

