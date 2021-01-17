Погибших при крушении российского сухогруза в Черном море, по предварительным данным, нет

Фото: twitter.com/fedsovetov

Погибших в результате крушения российского сухогруза в Турции нет, сообщила пресс-атташе Ирина Касимова. Она уточнила, что данная информация является предварительной. Об этом сообщает ТАСС.

"По информации турецких властей, в Черном море в районе провинции Бартын на севере Турции затонул российский сухогруз. Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет", – сказала Касимова.

Позднее стало известно, что из состава экипажа были спасены три человека. Об этом сообщил губернатор провинции Бартын, где произошло ЧП.

Российское судно затонуло около в районе Инкуму в Турции. Тогда турецкой стороной было объявлено о проведении спасательной операции.

