Посольство России опровергло сообщения об отправке на Кубу танкера с нефтью

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Информация о якобы направленном на Кубу танкере Sea Horse, который в сопровождении эсминца "Мад 2034" доставит 200 тысяч баррелей нефти, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства.

Диппредставительство указало, что министерство иностранных дел России не размещало подобных сообщений на своих ресурсах. В связи с этим граждан попросили использовать только официальные источники информации.

Ранее американский лидер Дональд Трамп ввел в стране режим ЧС из-за якобы угрозы со стороны Кубы. Помимо этого, он подписал указ, разрешающий вводить пошлины против государств, которые поставляют Гаване нефть.

В свою очередь, власти Кубы призвали страны Латинской Америки и Карибского бассейна к единству и интеграции на фоне давления со стороны США.

После случившегося в республике возник энергокризис. Россия выразила свою солидарность с Кубой и пообещала оказывать ей помощь, в том числе материальную.

В Кремле действия американской администрации назвали неправильными и отметили, что одна страна не должна "душить" другую и ее граждан.

