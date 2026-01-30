Куба призвала Латинскую Америку к единству перед давлением США

Фото: ТАСС/Zuma

Власти Кубы призвали страны Латинской Америки и Карибского бассейна к единству и интеграции на фоне давления со стороны США. Соответствующие слова приурочены к 12-й годовщине объявления региона зоной мира на саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

"В условиях империалистических угроз, подрывающих региональную безопасность, крайне важно сохранить единство и интеграцию нашей Америки", – написал в соцсети X премьер-министр Кубы Мануэль Марреро.

В свою очередь, глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья указал, что безопасность Латинской Америки находится под угрозой из-за воинственной доктрины правительства США, которое стремится навязать мир посредством силы.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти Венесуэлы дали обещание о полном прекращении поставок венесуэльской нефти для Кубы. При этом Вашингтон не исключает силовых мер против Каракаса для обеспечения максимального уровня сотрудничества.

По словам президента США Дональда Трампа, Куба очень близка к краху на фоне прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также заявил, что у Штатов сейчас складываются очень хорошие отношения с руководством Венесуэлы.