04 февраля, 08:18

Безопасность

Мошенники начали предлагать списать долги через МФЦ

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники начали использовать новую схему со списанием долгов через МФЦ якобы в рамках государственной программы. Об этом сообщает телеграм-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Злоумышленники рассылают жертвам предложения со ссылками, перейдя по которым пользователь попадает на фишинговый ресурс. Там ему предложат оценить шансы на списание долгов с помощью теста. При этом для получения результатов от жертвы потребуют ввести код из СМС-сообщения.

"Обращаем внимание: никаких государственных программ по автоматическому списанию долгов не существует", – добавили в сообщении ведомства.

Ранее россиян предупредили о другой мошеннической схеме. Аферисты создают в популярных мессенджерах поддельные чаты жителей многоквартирных домов и подъездов, где от имени фиктивных старших по дому или представителей управляющих компаний публикуют уведомления и объявления.

Кроме того, под предлогом перерасчета коммунальных платежей, оформления пропусков или получения льгот жильцов просят предоставить конфиденциальную информацию.

Аферисты начали рассылать россиянам сообщения о возврате денег за отопление

безопасность

