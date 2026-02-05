Академик РАН Онищенко: человеческий мозг начинает стареть в возрасте 36–39 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Человеческий мозг начинает стареть уже в возрасте 36–39 лет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, до достижения этого возраста человек может активно создавать новые идеи. При этом после 36–39 лет он живет с тем багажом знаний, который успел накопить.

Онищенко также указал, что у каждого человека это происходит по-разному из-за генетической предрасположенности.

Ранее диетолог-нутриционист Джейми Ли МакИнтай рассказала, что к 50 годам человеческое тело начинает естественно перестраивать привычные процессы. После этого возраста снижается мышечная масса, а метаболизм замедляется. Это приводит к тому, что трата калорий требует больше движения, а также указывает на необходимость пересмотра рациона.

