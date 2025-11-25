Диетолог МакИнтайр: мышечная масса снижается естественным способом по мере старения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К 50 годам человеческое тело начинает естественно перестраивать привычные процессы. После этого возраста снижается мышечная масса, а метаболизм работает не так активно, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога-нутрициониста Джейми Ли МакИнтайр.

"По мере старения мышечная масса естественным образом снижается, что уменьшает ваш базовый метаболизм – организм сжигает меньше калорий в состоянии покоя", – отметила она.

По словам специалиста, замедление метаболизма приводит к тому, что калории требуют больше движения и пересмотра рациона питания. При этом процесс усложняют нерегулярный сон, медикаменты, повышенный уровень стресса и изменения пищевых привычек.

После 50 лет многие замечают, что лишний вес появляется в области талии. Это связано с употреблением сладких напитков, частыми перекусами, избытком трансжиров, снижением активности, дисбалансом микрофлоры кишечника, недостатком клетчатки и хроническим стрессом.

Эксперт подчеркнула, что у женщин эта проблема проявляется сильнее из-за уменьшения уровня эстрогена. Организм начинает по-иному распределять жировую ткань, откладывая ее в зоне живота. МакИнтайр посоветовала придерживаться регулярной активности, которая помогает поддерживать гормональный баланс и снижать риск набора лишнего веса.

Для ускорения метаболизма она рекомендовала проводить силовые тренировки, ежедневно завтракать, добавить в рацион рыбу, курицу, яйца, творог и тофу.

