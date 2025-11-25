Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 20:21

Общество
Главная / Новости /

Диетолог МакИнтайр: мышечная масса снижается естественным способом по мере старения

Диетолог рассказала о снижении мышечной массы по мере старения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К 50 годам человеческое тело начинает естественно перестраивать привычные процессы. После этого возраста снижается мышечная масса, а метаболизм работает не так активно, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога-нутрициониста Джейми Ли МакИнтайр.

"По мере старения мышечная масса естественным образом снижается, что уменьшает ваш базовый метаболизм – организм сжигает меньше калорий в состоянии покоя", – отметила она.

По словам специалиста, замедление метаболизма приводит к тому, что калории требуют больше движения и пересмотра рациона питания. При этом процесс усложняют нерегулярный сон, медикаменты, повышенный уровень стресса и изменения пищевых привычек.

После 50 лет многие замечают, что лишний вес появляется в области талии. Это связано с употреблением сладких напитков, частыми перекусами, избытком трансжиров, снижением активности, дисбалансом микрофлоры кишечника, недостатком клетчатки и хроническим стрессом.

Эксперт подчеркнула, что у женщин эта проблема проявляется сильнее из-за уменьшения уровня эстрогена. Организм начинает по-иному распределять жировую ткань, откладывая ее в зоне живота. МакИнтайр посоветовала придерживаться регулярной активности, которая помогает поддерживать гормональный баланс и снижать риск набора лишнего веса.

Для ускорения метаболизма она рекомендовала проводить силовые тренировки, ежедневно завтракать, добавить в рацион рыбу, курицу, яйца, творог и тофу.

Ранее стало известно, как есть все и при этом худеть. Как пояснила диетолог Эми Маргулис, для похудения не нужно считать калории или питаться по часам. Гораздо эффективнее заполнять 50% каждой тарелки фруктами и овощами.

"Специальный репортаж": жир

Читайте также


общество

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика