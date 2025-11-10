Диетолог Русакова: употребление матчи в больших количествах грозит дефицитом железа

Фото: depositphotos/aengza001@gmail.com

Регулярное употребление японского зеленого чая матча в размере более 1–2 чашек в день может потенциально усугубить уже существующий дефицит железа из-за высокого содержания танинов. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на исследования диетологов сообщили, что любители матчи стали замечать выпадение волос. В публикации говорилось, что одной из причин могут быть танины, которые связываются с железом и мешают его усвоению, что провоцирует облысение. Также плохо влияет на волосы кофеин, повышающий уровень гормонов стресса, уверены специалисты.

"На данный момент нет научно обоснованных данных, которые бы прямо связывали регулярное употребление матчи с выпадением волос. Возможно, дело не в самом чае, а в том, что продукт некачественный и содержит какие-либо вредные примеси", – заявила Русакова.

По ее словам, танины теоретически могут способствовать развитию анемии и ее симптомов, среди которых ломкость ногтей, тусклость и выпадение волос. Также матча, как и любой другой напиток с кофеином, может вызывать бессонницу, тревожность и учащенное сердцебиение. Особенно это касается людей, чувствительных к кофеину.

"В целом же качественный натуральный чай матча отличается высоким содержанием антиоксидантов и может, например, улучшать мозговую активность и помогать в детоксикации организма", – резюмировала эксперт.

Ранее диетологи рассказали, что продукты, содержащие кофеин, а также богатые белком, могут помочь ускорить обмен веществ в организме. В их числе зеленый чай, яйца, мясо птицы и молочные изделия. Также полезными в этом могут быть специи – куркума, черный перец, имбирь.

