Диетолог Литвинова-Гразион: запивание еды газировкой чревато проблемами с пищеварением

Фото: 123RF.com/dyeru

Употребление соков, сладких напитков и газировки во время еды может негативно сказаться на здоровье, предупредила врач-диетолог, нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, такие напитки могут негативно сказаться на пищеварении, так как кислоты в их составе раздражают слизистую оболочку желудка, особенно при совместном употреблении с пищей.

Под опасностью находится и поджелудочная железа, продолжила врач, объяснив, что нагрузка на орган увеличивается из-за содержания большого количества простых сахаров в напитках, которые быстро всасываются, вызывая резкий скачок уровня сахара в крови.

"У людей с нарушением толерантности к глюкозе либо диабетом такой подход особенно неблагоприятен", – обратила внимание Литвинова-Гразион.

Помимо этого, соки и газировки содержат калории, но не имеют пищевой ценности, то есть не содержат клетчатки. Это приводит к тому, что они не учитываются в суточном калораже, но способствуют набору лишнего веса.

Более того, регулярное употребление сладких напитков повышает риск ожирения, метаболического синдрома, сахарного диабета 2-го типа, заболеваний сердечно-сосудистой системы и разрушения зубной эмали.

В качестве альтернативы диетолог рекомендовала пить минеральную воду, включая газированную без добавок, а также несладкий травяной или ароматизированный чай.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил о риске онкологии при чрезмерном увлечении сахаром и солью.

По его словам, избыток сахара приводит к инсулинорезистентности, хроническому воспалению и развитию сахарного диабета второго типа, а также ожирению, гипертонии, атеросклерозу и раку толстой кишки. Избыток соли, в свою очередь, вызывает гипертонию, которая тоже способствует развитию всех этих заболеваний.