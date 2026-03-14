Три направлявшихся к Москве беспилотника уничтожены системой ПВО

ПВО Минобороны сбили три беспилотника, которые направлялись на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул, что в настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Массированная атака на столицу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась утром 14 марта. Собянин указывал, что количество уничтоженных БПЛА достигало 16.

На фоне налетов дронов аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на работу. Позже авиагавани Внуково и Домодедово возобновили деятельность по приему и выпуску рейсов.

