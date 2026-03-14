14 марта, 14:27
Собянин: силы ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Количество уничтоженных украинских беспилотников на подлете к столице возросло до 16 после ликвидации еще двух новых дронов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – следует из поста градоначальника.
Массированная атака на мегаполис со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась утром 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны.
На фоне налетов дронов столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на работу. В частности, гавани приостановили прием и выпуск гражданских самолетов.