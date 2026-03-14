Собянин: силы ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Количество уничтоженных украинских беспилотников на подлете к столице возросло до 16 после ликвидации еще двух новых дронов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – следует из поста градоначальника.

Массированная атака на мегаполис со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась утром 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны.

На фоне налетов дронов столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на работу. В частности, гавани приостановили прием и выпуск гражданских самолетов.