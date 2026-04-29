Средняя зарплата россиян превысила 100 тыс руб третий месяц подряд

Средняя зарплата в России в феврале 2026 года третий месяц подряд превысила 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Таким образом, она выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и достигла 103,9 тысячи рублей.

В августе 2025 года средняя зарплата до вычета налогов составила 103,2 тысячи рублей, впервые превысив отметку в 100 тысяч рублей. К декабрю за счет премий и бонусов она приблизилась к 139,7 тысячи рублей.

В январе этого года номинальные зарплаты составили 103,6 тысячи рублей, увеличившись до 104 тысяч к февралю (на 15,4% в годовом выражении).

При этом уточняется, что реальные зарплаты в феврале выросли на 8,6% в годовом выражении. Так называется средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, к концу года реальные зарплаты должны вырасти на 2,4%. В 2025-м они показали рост на 4,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы граждан увеличились за первый квартал 2026-го на 1,5% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Прогнозируется, что в целом в этому году показатель вырастет на 2,1%.

Ранее в Москве отрасли транспорта, строительства и ЖКХ, промышленности, сферы услуг и IT показали самый высокий рост зарплат за последние три года. Например, доходы в области транспорта и логистики увеличились на 33% и составили в среднем порядка 175 тысяч рублей. Особенно нужны городу слесари по ремонту, машинисты, водители, диспетчеры и логисты.

