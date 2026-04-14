Транспорт и строительство в Москве показали самый высокий рост зарплат за три года

В Москве отрасли транспорта, строительства и ЖКХ, промышленности, сферы услуг и IT показали самый высокий рост зарплат за последние три года. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, доходы в области транспорта и логистики увеличились на 33% и составили в среднем около 175 тысяч рублей. Особенно нужны городу слесари по ремонту, машинисты, водители, диспетчеры и логисты. При этом высококвалифицированные автослесари могут зарабатывать до полумиллиона рублей, а логисты – 400 тысяч рублей.

30% прибавила сфера строительства и ЖКХ. Сейчас востребованы слесари-сантехники, монтажники систем вентиляции и электромонтеры, которые получают около 230 тысяч рублей. Высококвалифицированным электромонтерам могут предложить даже до 350 тысяч рублей, а слесарям – 400 тысяч рублей.

В промышленности зарплаты выросли на 28%, составив порядка 200 тысяч рублей. Город нуждается в токарях, сварщиках, монтажниках радиоэлектронной аппаратуры и других специалистах. Высококвалифицированные работники могут рассчитывать на более высокие доходы: сварщики высшего разряда – до 589 тысяч рублей, токари – 400 тысяч рублей.

В сфере услуг зарплаты поднялись на 27% – сейчас это в среднем 180 тысяч рублей. Получать больше могут визажисты, администраторы отелей, официанты, менеджеры по туризму, клининговый персонал.

Информационные технологии показали рост на 16%. Средний доход в этой области – 230 тысяч рублей. Работодатели ищут системных администраторов, программистов, разработчиков, аналитиков данных, тестировщиков программного обеспечения и специалистов по кибербезопасности.

Ракова подчеркнула, что Москва помогает горожанам профессионально развиваться. Они получают поддержку и при обучении, и при трудоустройстве.

Осваивать специальности москвичи могут в центре "Профессии будущего", в том числе на площадке в Печатниках. Там им предлагают 75 образовательных программ на выбор, после прохождения которых их зарплаты увеличиваются примерно на 50%. А в ходе обучения на все вопросы отвечают наставники, которые потом помогают найти вакансию и попасть на собеседование.

В Печатниках также обустроили 35 мастерских для практических занятий с новейшим оборудованием. Все обучающие программы разрабатывались совместно с ведущими столичными предприятиями.

17 апреля соискатели приглашаются на региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, который будет проходить на пяти площадках городской службы занятости, в том числе и в Печатниках. 160 компаний предложат москвичам 3,5 тысячи вакансий.

Также с поиском работы помогает программа "Молодежь Москвы. Карьера". Обратиться к ней могут горожане в возрасте от 14 до 35 лет. Проект сопровождает участников на всех этапах карьерного роста, начиная с выбора сферы деятельности и заканчивая успешным трудоустройством и развитием собственного дела.

