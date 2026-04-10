В России стали чаще брать на работу "неидеальных" кандидатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Малый и средний бизнес в России начал чаще принимать на работу "неидеальных" кандидатов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование доцента факультета "высшая школа управления" Финансового университета Анастасии Кузьминой.

По ее наблюдениям, предприниматели перестали требовать идеальные резюме и стали нанимать людей с перерывами в трудовом стаже, а также тех, кто сменил профессию, не имеет профильного образования или достиг пенсионного возраста. Особенно много среди них оказалось родителей в декретном отпуске или тех, кто недавно вышел из него.

Кроме того, Кузьмина обратила внимание на интересную тенденцию, согласно которой в компаниях, целенаправленно нанимающих сотрудников старше 50 лет, уровень текучести кадров оказался на 40% ниже, чем в фирмах, ориентированных на молодых специалистов.

Как пояснила автор исследования, кандидаты, которым часто отказывают из-за возраста или перерыва в стаже, воспринимают трудоустройство как кредит доверия и демонстрируют высокую лояльность к компании. Малый и средний бизнес, в свою очередь, ищет сотрудников, которые будут держаться за свое место, зная, что их шансы на рынке ограничены, поскольку такие люди отличаются высокой мотивацией и готовностью работать без постоянного надзора.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова назвала способы привлечь внимание работодателя к резюме. Одним из главных является персонализация: рекрутер с большей охотой откроет отклик, который будет адресован именно ему.

Кроме того, предпочтение чаще отдается резюме с качественной четкой фотографией, где кандидат изображен в одежде офисного стиля и не в полный рост. Важно, чтобы лицо было хорошо видно, добавила HR.

