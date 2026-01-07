HR-эксперт Лоикова: ложь в резюме может обернуться уголовным наказанием

"Работники-призраки" появились в российских компаниях: по данным СМИ, такие специалисты имитируют активную деятельность и почти не прилагают усилий. Почему молодые люди не хотят развиваться как профессионалы и чем опасен обман руководства, разбиралась Москва 24.

Имитация бурной деятельности

Компании сталкиваются с "работниками-призраками", отмечают СМИ. К примеру, 20-летний бэкенд-разработчик крупного банка рассказал изданию "Цех", что практически ничего не делает в своей компании, зато получает зарплату в 270 тысяч рублей ежемесячно.

По словам молодого человека, путь в IT он начал с самостоятельного изучения языка программирования Python, потому что побоялся стать грузчиком по велению отца. Без опыта и образования парень сфокусировался на подготовке к собеседованиям: заучивал ответы на популярные вопросы, а в резюме добавил вымышленный опыт работы разработчиком в продуктовой сети. Это помогло ему получить предложение в банке с зарплатой в 120 тысяч рублей в месяц. А позже, с помощью ментора, молодой человек устроился в крупный банк, где ему предложили зарплату в 210 тысяч.

На новом месте, по словам "работника-призрака", он использовал нейросети для решения задач, тратя на работу 2–4 часа в день. А после повышения зарплаты до 270 тысяч рублей молодой человек нашел себе замену, передав ему все доступы. В итоге все задачи легли на плечи помощника, за что получал 170 тысяч рублей и премии. Оставшиеся деньги 20-летний парень оставлял себе.





бэкенд-разработчик Сей­час на­хо­жусь в той точ­ке, где могу со­вер­шен­но ни­че­го не де­лать и жить все рав­но хо­ро­шо – на жи­лье, еду хва­та­ет. Но по­яв­ля­ют­ся эк­зи­стен­ци­аль­ные про­бле­мы: чем за­ни­мать­ся, кем быть даль­ше. Я хочу рас­ска­зы­вать лю­дям, как прий­ти к тому же, к чему при­шел я, хочу стать мен­то­ром.

Это далеко не единственный подобный случай. Как рассказала директор научно-тренингового центра Ирина Просвирякова в интервью "Российской газете", одна из российских финтех-компании выявила у себя проблему неравномерного распределения нагрузки. Вскрылось, что часть сотрудников сильна перегружена, но боится сообщить об этом и получить обвинения в некомпетентности. Другие же ничего не делают и ждут интересных задач, надеясь, что руководитель оценит их потенциал, но при этом тоже опасаются показаться ненужными.

По словам эксперта, обе группы вынуждены сохранять видимость благополучия. Первые работают на пределе возможностей, вторые – имитируют активность. Руководство же пребывает в уверенности, что процесс идет по плану. В результате страдает как эффективность работы, так и сами сотрудники.

Непризрачные риски

Ситуация с работником банка говорит о том, что организация явно не проверяет сведения из резюме, отметила в беседе с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

"Если в компании даже нет службы безопасности, проверкой соискателей должна заниматься служба персонала, рекрутеры, включая сбор рекомендаций с предыдущих мест работы и анализом данных из трудовой книжки. Даже если человек работал неофициально, информацию все равно можно найти", – отметила эксперт.

Понять, что человек лжет и на самом деле не работает, можно несколькими способами. В частности, по утечке данных, с помощью внутренней проверки или благодаря конфликту с тем, кто трудился за такого сотрудника, рассказала Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Из последствий – немедленное увольнение по статье. В крупных банках и финансовых компаниях в России и за рубежом действует строгая политика найма и безопасности. Если выяснится, что сотрудник предоставил заведомо ложные сведения о квалификации, поддельный опыт, это расценивается как обман при трудоустройстве.

Эксперт добавила, статья 81 ТК РФ позволяет расторгнуть трудовой договор по инициативе работодателя в случае предоставления подложных документов. При этом в трудовой книжке появляется метка, которая станет "красной" для любой службы безопасности в будущем.

Компания имеет право через суд взыскать выплаченные средства, если докажет, что сотрудник не обладал необходимой квалификацией, выполнял работу не сам, а через третьих лиц. Это нарушает политику информационной безопасности, конфиденциальности и доступ к коммерческой тайне, которая может быть описана во внутренних локальных актах компании, рассказала Лоикова.

Она добавила, что существует и риск уголовной ответственности: если опыт в резюме подразумевал предоставление поддельного диплома – это не просто ложь в интервью, а физическая подделка документа об образовании согласно статье 327 УК РФ.

"Если подделки документов не было, уголовное преследование маловероятно. Но риск обвинения в мошенничестве по статье 159 УК РФ существует, если удастся доказать, что сотрудник с самого начала планировал передавать работу другому человеку, поскольку не имел навыков", – предупредила HR-эксперт.

Она добавила, что особо опасен для "работника-призрака" факт передачи доступа к инфраструктуре компании третьему лицу.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Если нанятый "призраком" специалист имел доступ к базам данных, платежным системам, кодам, это нарушение политики безопасности высшего уровня. Компания может подать заявление в правоохранительные органы по факту неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). В этом случае сам "работник-призрак" становится соучастником.

Важно помнить, что инцидент рано или поздно вскроется, и человек точно не сможет больше работать в финансовых организациях, госструктурах и госкорпорациях. Также путь закрыт в крупные международные компании – ритейл, телеком, энергетика, где строгая служба безопасности. В компании с высоким порогом доверия – финтех, работа с персональными данными – доступ тоже будет потерян, подчеркнула эксперт.

Такому сотруднику придется уйти во фриланс, микробизнес и стартапы, где зачастую нет служб безопасности. Также может подойти то, где не требуется проверка опыта – мелкая торговля, сфера услуг. Построить долгосрочную хорошую карьеру в корпоративном мире после такого обмана невозможно, указала Лоикова.

В свою очередь, семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос рассказала, что при подобном отношении к работе просматривается эффект праздного делегирования. Сейчас он распространен среди молодежи, которая уходит от ответственности.

"Человек вообще не берет на себя ключевые решения и ответственность за последствия, – он использует других как ресурс. Это может быть связано с тем, что молодежь наблюдала родителей, которые не любят свою работу, что вызывает подсознательное желание ее как можно дольше избегать", – объяснила психолог в разговоре с Москвой 24.

Кроме того, сейчас распространена культура быстрых денег и иллюзия легкой занятости: например, блогинг и киберспорт. Они создают ощущение, что можно быстро получить средства, не прикладывая усилий. Поэтому и высшее образование претерпевает кризис – молодежи сложно сфокусироваться надолго и понять ценность длительного периода обучения, отметила специалист.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог В трудовой психологии есть термин "рабочая задача на избегание" – когда мы сознательно стремимся минимизировать усилия, ответственность, и таким образом рвем главную связь: усилие – результат. Это плохо тем, что у человека снижается гордость за себя и не выстраиваются долгосрочные цели. А на умении достичь чего-то самостоятельно мы проживаем победы, которые формируют гордость.

В таком случае важно различать делегирование от паразитирования. Первое – это передача дел и правильное распределение освободившегося времени. Паразитирование – когда человек перепоручил задачи, продолжая не жить, а существовать, заключила Кардиакос.

