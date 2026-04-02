02 апреля, 13:58

Общество

Проект "Молодежь Москвы" помогает молодым горожанам в трудоустройстве

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Столичные жители в возрасте от 14 до 35 лет могут воспользоваться комплексной системой поддержки профессионального самоопределения и трудоустройства – "Молодежь Москвы. Карьера", передает портал мэра и правительства города.

Проект сопровождает участников на всех этапах карьерного роста, начиная с выбора сферы деятельности и заканчивая успешным трудоустройством и развитием собственного дела.

"Мы объединили профориентацию, цифровые сервисы и живое общение, чтобы молодые москвичи не боялись ставить амбициозные цели. Бесплатные консультации, реальные стажировки в ИТ-компаниях и помощь в открытии бизнеса уже изменили карьерные траектории сотен ребят. Наша философия – помогать не советом, а конкретной стратегией в соответствии с личным запросом", – поделилась глава проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

Всего с сентября 2025 года в рамках программы было проведено более 350 консультаций по вопросам карьеры, 80 – по стартапам и 70 профориентационных игр "Образ дела".

На портале "Молодежь Москвы" представлен регулярно обновляемый банк вакансий, который содержит предложения от ведущих компаний столицы, крупных работодателей и структур правительства города. Каждая вакансия включает подробное описание обязанностей, требований, условий и перспектив.

В условиях быстро меняющегося рынка труда в сфере информационных технологий особый упор на портале сделан на оплачиваемых стажировках. Несколько раз в год там публикуются программы по таким направлениям, как аналитика данных, разработка ПО, тестирование, управление ИТ-проектами, кибербезопасность и работа с большими данными. Участие в них позволяет не только получить ценный опыт в ведущих компаниях, но и повысить конкурентоспособность на фоне активного развития отрасли.

Процедура отклика на вакансии максимально упрощена для удобства пользователей. Достаточно заполнить короткую анкету с основными данными и прикрепить резюме.

Квалифицированные специалисты помогают лучше понять свои профессиональные интересы, склонности и ценности, а также определить конкретные и достижимые карьерные цели. В ходе консультации эксперты ассистируют при составлении грамотного резюме и сопроводительных писем, подготовке к собеседованиям, а также содействуют в развитии навыков самопрезентации и эффективного общения с потенциальными работодателями.

В свою очередь, для желающих начать свой бизнес доступны консультации по запуску стартапов и развитию предпринимательства. Профессиональные эксперты сопровождают на всех этапах создания дела, включая разработку идеи, анализ рыночных перспектив и создание бизнес-модели. При этом особое внимание уделяется созданию устойчивой и масштабируемой концепции, способной приносить стабильный доход и справляться с конкуренцией. Специалисты также помогают найти команду единомышленников и сформировать структуру для успешной реализации и роста проектов.

Присоединиться к интерактивным профориентационным мероприятиям молодежь может в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы", находящимся в Холодильном переулке. В частности, игра "Образ дела" длится около 2,5 часа и помогает участникам понять свои профессиональные потребности, определить сильные стороны и наметить индивидуальный путь развития.

На первом этапе участники формулируют личные запросы, такие как преодоление страха перед сменой профессии, развитие необходимых навыков для карьерного роста или выбор направления деятельности. Ведущий выполняет роль модератора. В процессе игры он использует пазлы с вопросами и ассоциативные карточки. В итоге участники формулируют свои профессиональные приоритеты, мотивацию, желаемые условия и задачи, создавая целостный образ идеальной деятельности.

Игра "Образ дела" будет полезна не только выпускникам, но и тем, кто хочет сменить профессию, переживает карьерный кризис или ищет новые возможности для самореализации и дополнительного заработка.

Ранее в Москве открылся набор на новую обучающую онлайн-программу "Карьерный импульс". С ее помощью москвичи смогут структурировать свой опыт и навыки так, чтобы они соответствовали актуальным запросам городских компаний, а предприятия – быстрее находить специалистов под конкретные задачи.

Первое занятие пройдет уже 30 марта. На нем участники сформируют список отраслевых и гибких навыков и определят направления будущего развития.

