21 мая, 11:42

Город

Еще 50 медиакиосков появится на улицах Москвы до конца 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2026–2027 годах на улицах столицы появится еще 50 медиакиосков – современных точек продажи прессы, книг и сопутствующих товаров. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Уточняется, что в рамках продолжающегося эксперимента по развитию сети медиакиосков подобные объекты появятся вместо старых киосков "Печать" в местах с высоким пешеходным и пассажирским трафиком – рядом со станциями метро, МЦД и МЦК, остановками общественного транспорта, в жилых районах, деловых и культурных центрах.

Первые семь современных киосков появились в центре столицы в 2025 году. Их поставили возле станций метро "Краснопресненская", "Шаболовская", "ВДНХ", "Октябрьская", "Новокузнецкая", "Спортивная" и "Смоленская".

Со стороны москвичей, издателей и участников рынка наблюдается большой интерес к подобному формату. В частности, медиакиоски позволили привлечь новую аудиторию, включая молодежь и семьи с детьми, а также увеличили интерес к печатной продукции. Например, продажи книг и прессы в медиакиосках выросли более чем в 2 раза.

Помимо газет и журналов, здесь можно приобрести книги о Москве, детские издания, художественную и классическую литературу, книжные новинки. Кроме того, покупатели могут купить кофе, напитки, снеки, сувениры, товары первой необходимости, воспользоваться сервисами зарядки устройств и выдачи интернет-заказов.

Ранее стало известно, что в 2025 году столица реализовала на открытых аукционах 413 нестационарных торговых объектов (НТО). Реализованные на торгах объекты расположены в парках, на улицах и в подземных пешеходных переходах. Они подходят для киосков с мороженым, выпечкой, сладостями, пунктов проката спортинвентаря, зон обслуживания и ремонта, елочных базаров, мест для вендинговых автоматов.

