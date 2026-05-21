21 мая, 11:34

Происшествия

В Пермском крае возбудили дело после травмирования школьников "сигналом охотника"

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело о халатности и хулиганстве возбуждено после того, как трое школьников в Пермском крае получили травмы при взрыве пиротехники в учебном заведении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в школе в городе Чайковском. 12-летний ученик нашел на улице "сигнал охотника" – пиротехническое устройство, которое используется для подачи световых и шумовых сигналов. Он смог пронести его в учебное заведение.

О взрыве устройства во время урока в школе № 8 в Пермском крае стало известно утром 21 мая. Трое детей получили ожоги.

Прибывшие медики осмотрели двоих пострадавших и отпустили их домой. Еще одного ребенка направили в приемное отделение больницы для дополнительного осмотра.

