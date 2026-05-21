21 мая, 10:35

В Пермском крае три школьника получили ожоги при взрыве петарды в школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три ученика школы в Пермском крае получили травмы при взрыве петарды в учебном заведении. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования.

Инцидент произошел в школе № 8: прямо во время урока взорвалась петарда, которую принес кто-то из пятиклассников. Пострадавших осмотрели врачи скорой помощи, которые выявили только незначительные ожоги.

Отмечается, что двум школьникам госпитализация не понадобилась, а еще третьего направили в приемное отделение больницы для дополнительного осмотра.

Минобрнауки Пермского края и администрация муниципалитета выявляют обстоятельства случившегося. В ведомстве также напомнили родителям и школьникам, что в школу нельзя проносить опасные предметы.

Ранее в Крыму в руках у 12-летнего ребенка взорвался предмет, который был найден на улице. По словам представителя крымского главка СК России Ольги Постновой, ребенок вместе с другом гулял около заброшенного здания, где они обнаружили данный предмет.

После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация. Пострадавшего доставили в больницу с травмой руки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

