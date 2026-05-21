Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 10:53

Происшествия

Трехлетняя девочка пропала во время прогулки в Тульской области

Фото: sledcom.ru

В поселке Дубна Тульской области после прогулки пропала 3-летняя девочка, сообщает телеканал "360" со ссылкой на отряд "ЛизаАлерт".

Отмечается, что ребенок потерялся в среду, 20 мая, – поиски длятся уже вторые сутки. Девочка была одета в фиолетовую футболку, зеленые штаны и розовые сандалии. Поисково-спасательные работы проводятся добровольцами совместно с сотрудниками СК и МЧС, кроме того, по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

В "ЛизаАлерт" добавили, что на опушке лесного массива в Дубне был найден беговел пропавшей девочки. В настоящий момент внимание поисковиков сосредоточено на этом районе.

Кроме оврагов и зеленых насаждений, в данной местности есть подболоченные участки, реки и ручьи, которые обследуют водолазы. Также поисковики прочесали квадрат у деревянного моста через ручей, представляющий серьезную опасность – его глубина составляет 1–1,3 метра, а ширина до 1,5 метра.

"Планируются вылет авиационного крыла отряда "ЛизаАлерт" – ВПСО "Ангел" и работа беспилотников для проведения осмотра с неба", – заключили в отряде.

Ранее сообщалось, что в Самаре ищут без вести пропавшего 11-летнего ребенка. Мальчик вышел в школу из дома, который расположен в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, днем 18 мая. Однако до образовательного учреждения он не добрался. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Читайте также


происшествиярегионыдети

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика