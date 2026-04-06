В Хакасии 15-летняя девочка вышла покататься на велосипеде и пропала

В Республике Хакасия сотрудники полиции разыскивают подростка, которая уехала из своего дома на велосипеде и пропала, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

О пропаже 15-летней Дианы Тодояковой в правоохранительные органы сообщила одна из жительниц села Ефремкино 4 апреля.

Уточняется, что в поисках девочки-подростка задействованы сотрудники МВД по Ширинскому району, работники уголовного розыска по Республике Хакасия, полицейские Беградского и Орджоникидзевского районов, а также специалисты МЧС и волонтеры. Информация с приметами Тодояковой была опубликована в социальных сетях.

По данным ведомства, девочка была одета в черные джинсы, темно-синюю спортивную куртку, зеленую шапку, серые брюки и черные кроссовки, носит очки. Велосипед несовершеннолетней был обнаружен под мостом через реку Белый Июс, которая протекает недалеко от населенного пункта.

Ранее в Смоленске 24 февраля пропала девятилетняя девочка. Рано утром несовершеннолетняя покинула квартиру, а дальнейшее местоположение не было известно.

Через два дня пресс-служба поискового отряда "Сальвар" сообщила, что девочка найдена живой. Она находилась в квартире 43-летнего мужчины в 300 метрах от дома. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.